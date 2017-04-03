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Курян снова ждет встреча с оркестром Мариинки под руководством Гергиева

Вчера, 11:47
Курян снова ждет встреча с оркестром Мариинки под руководством Гергиева
Курск вошел в число 20 городов России, включенных в программу 16-го Московского Пасхального фестиваля, где даст концерт знаменитый симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Организаторами предусмотрены симфоническая, хоровая, камерная, звонильная программы и благотворительные концерты. Торжественное открытие пройдет в День Светлой Пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Далее оркестр отправится в турне по городам страны. В Курске выступление знаменитого коллектива запланировано на 3 мая. Оно состоится в драмтеатре имени Пушкина. К слову, в этот же день оркестр даст концерт в Туле, а потом отправится в Курск. 16-й Московский Пасхальный фестиваль посвятили 135-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Игоря Стравинского.

 

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