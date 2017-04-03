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Под Железногорском иномарка сбила женщину на обочине

Вчера, 12:00
Под Железногорском иномарка сбила женщину на обочине
В поселке Магнитный Железногорского района вечером 1 апреля под колеса машины попала женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в девятом часу. 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» допустил наезд на 44-летнюю женщину, которая стояла справа на обочине по ходу движения транспортного средства. Пострадавшую доставили в больницу. В ГИБДД подчеркнули, что водитель иномарки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

 

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