Под Железногорском иномарка сбила женщину на обочине

В поселке Магнитный Железногорского района вечером 1 апреля под колеса машины попала женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в девятом часу. 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» допустил наезд на 44-летнюю женщину, которая стояла справа на обочине по ходу движения транспортного средства. Пострадавшую доставили в больницу. В ГИБДД подчеркнули, что водитель иномарки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



