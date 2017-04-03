В Курске задержан псевдоремонтник, обманувший более 30 человек

В Курске оперативники задержали подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных под предлогом установки окон, дверей, остекления балконов. Среди жертв злоумышленника – пожилые люди, проживающие в районах. Свои услуги он рекламировал, приезжая в населенный пункт и обходя территорию. Цена на услуги была намного ниже предлагаемых на рынке, что завлекало клиентов. Мужчина подписывал так называемый договор, в котором, как позже выяснилось, были указаны фиктивные реквизиты. У клиентов он брал полную стоимость заказа, обещая доставить его в течение нескольких дней, а после исчезал, отключая мобильные телефоны. За серию афер его объявили в розыск. Скрываться ему удавалось на протяжении нескольких недель, после чего его нашли в Курске на съемной квартире.

Следствию известно 32 факта мошенничества в Медвенском, Большесолдатском, Курском, Щигровском, Льговском районах. Правоохранители предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. Ущерб от мошеннических действий превысил 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Псевдоремонтник арестован, окончания следствия он будет ожидать в следственном изоляторе.

Всех пострадавших от действий мошенника просят обращаться в полицию, тогда можно рассчитывать на компенсацию.



