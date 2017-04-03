Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк запустил акцию по ипотечному кредитованию

3 апреля 2017 года, г. Воронеж. В трех областях Центрально-Черноземного региона (Воронеж, Белгород, Тамбов) проводится акция Сбербанка по стимулированию жилищного кредитования. Клиенты, оформившие ипотеку в период с 1 марта по 31 мая 2017 года, имеют возможность получить приз в размере пятидесяти тысяч рублей.

Чтобы принять участие в акции, необходимо подать заявку на получение жилищного кредита в любом отделении банка и затем, при положительном решении, после оформления кредитного договора заполнить регистрационную форму на странице, размещенной на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru (в разделе «Выгодно для Вас»). Идентификация участников осуществляется строго по номерам договоров ипотечного кредитования. В июле 2017 года будут подведены итоги акции – по специальной формуле победителя определят в каждом участвующем регионе Центрального Черноземья.

C 20 февраля ставки на ипотеку в Сбербанке снизились. Теперь минимальная ставка на жилищный кредит составляет 10,4% (при электронной регистрации сделки в офисе застройщика). Подробно с условиями ипотечного кредитования, в том числе, с сервисом удаленной подачи документов через офис застройщика в Росреестр можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Кредит на жилье».

Напомним, что Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк в 2016 году выдал в регионах обслуживания около 23,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 27,7 млрд рублей. Специалисты отмечали заметное оживление спроса на ипотечном рынке. Для сравнения: за 2015 год Центрально – Черноземный банк предоставил около 21 тысячи жилищных кредитов на сумму более 24,8 млрд рублей. Таким образом, объемы кредитования увеличились на 11 процентов. Доля Центрально – Черноземного банка ПАО Сбербанк на рынке ипотечного кредитования составляет 49,3 %.