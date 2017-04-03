поиск по сайту
 

Курскую область с рабочим визитом посетит министр МЧС

Вчера, 15:12
Курскую область с рабочим визитом посетит министр МЧС
В Курскую область прибудет Министр МЧС России Владимир Пучков. Визит состоится в рамках выездного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его проведут 13 и 14 апреля. Возглавит заседание полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. Заседание обещает стать весьма масштабным. В Курск съедутся также начальники Главных управлений МЧС России из 17 регионов страны. Для гостей будет проведено показательное тактико-специальное учение, где отработают действия при ликвидации аварии на химически опасном объекте.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама