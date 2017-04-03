Курскую область с рабочим визитом посетит министр МЧС

В Курскую область прибудет Министр МЧС России Владимир Пучков. Визит состоится в рамках выездного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его проведут 13 и 14 апреля. Возглавит заседание полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. Заседание обещает стать весьма масштабным. В Курск съедутся также начальники Главных управлений МЧС России из 17 регионов страны. Для гостей будет проведено показательное тактико-специальное учение, где отработают действия при ликвидации аварии на химически опасном объекте.