Первые ученики сели за парты в 60-й школе

Сегодня в школе №60 на проспекте Победы начался учебный процесс. Занятия здесь организованы пока только для учеников 2-х и 3-х классов. В полную силу образовательное учреждение заработает с 1 сентября. В новой школе есть три спортивных зала, бассейн, библиотека с читальным залом, зал хореографии и актовый зал с возможностью кинопоказа, столовая, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортплощадка с тренажерами и поле для игры в минифутбол. Впечатляет и учебное оборудование: 21 цифровая лаборатория, 11 мобильных компьютерных классов и лингафонный класс, лаборатория 3D- моделирования.



