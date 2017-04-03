поиск по сайту
 

Первые ученики сели за парты в 60-й школе

Вчера, 17:03
Первые ученики сели за парты в 60-й школе
Сегодня в школе №60 на проспекте Победы начался учебный процесс. Занятия здесь организованы пока только для учеников 2-х и 3-х классов. В полную силу образовательное учреждение заработает с 1 сентября. В новой школе есть три спортивных зала, бассейн, библиотека с читальным залом, зал хореографии и актовый зал с возможностью кинопоказа, столовая, медицинская комната, стоматологический кабинет, спортплощадка с тренажерами и поле для игры в минифутбол. Впечатляет и учебное оборудование: 21 цифровая лаборатория, 11 мобильных компьютерных классов и лингафонный класс, лаборатория 3D- моделирования.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама