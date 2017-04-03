поиск по сайту
 

Банк «Югра» планирует активное развитие на Северо-Западе

Вчера, 19:43
Банк «Югра» планирует активное развитие на Северо-Западе

В банке «Югра» намерены особое внимание уделить экспансии в Северо-западном федеральном округе. Об этом в двадцать первую годовщину петербургского филиала заявил глава финучреждения А. Нефедов.

По его словам, в «Югре» сознают серьезный экономический потенциал региона и намереваются расширять в этой связи филиальную сеть, а также спектр предоставляемых услуг.

Нефедов рассказал о планах по открытию новых отделений и Делового дворца для предпринимателей – многофункционального центра, в котором юрлицам будет предоставляться финансовые, юридические, бухгалтерские услуги и профессиональный бизнес-консалтинг.

Такая схема работы чрезвычайно хорошо показала себя в Москве, и теперь этот опыт будет распространён и на другие регионы присутствия «Югры».

ПАО Банк «Югра» одно из самых старых финучреждений страны, основное в 1990 году. Главным акционером этой финансово-кредитной организации с 2013 года является Алексей Хотин (52,5% акций).

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама