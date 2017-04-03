Банк «Югра» планирует активное развитие на Северо-Западе

В банке «Югра» намерены особое внимание уделить экспансии в Северо-западном федеральном округе. Об этом в двадцать первую годовщину петербургского филиала заявил глава финучреждения А. Нефедов.

По его словам, в «Югре» сознают серьезный экономический потенциал региона и намереваются расширять в этой связи филиальную сеть, а также спектр предоставляемых услуг.

Нефедов рассказал о планах по открытию новых отделений и Делового дворца для предпринимателей – многофункционального центра, в котором юрлицам будет предоставляться финансовые, юридические, бухгалтерские услуги и профессиональный бизнес-консалтинг.

Такая схема работы чрезвычайно хорошо показала себя в Москве, и теперь этот опыт будет распространён и на другие регионы присутствия «Югры».

ПАО Банк «Югра» одно из самых старых финучреждений страны, основное в 1990 году. Главным акционером этой финансово-кредитной организации с 2013 года является Алексей Хотин (52,5% акций).