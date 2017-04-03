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В Курске произошло ДТП с участием 5 машин

Сегодня, 08:21
В Курске произошло ДТП с участием 5 машин
В Курске на объездной дороге 3 апреля произошла авария с участием пяти машин. По предварительной информации, «Рено» притормозило, чтобы повернуть на второстепенную дорогу. Следом за ним двигалась грузовая «Газель», которая так же сбросила скорость. В этот момент 52-летний водитель «Форда», ехавший за «Газелью», решил обогнать транспортные средства. На встречной полосе тем временем двигались ВАЗ 99-й модели и «Инфинити». В итоге столкнулись 5 автомобилей. «Форд» и грузовая «Газель»опрокинулись на крышу. После этого «Газель» загорелась. Есть сведения об одном пострадавшем - это 52-летний водитель «Форда».
 
 
Фото группы АВТОКАДР_46

 

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