В Курске произошло ДТП с участием 5 машин

В Курске на объездной дороге 3 апреля произошла авария с участием пяти машин. По предварительной информации, «Рено» притормозило, чтобы повернуть на второстепенную дорогу. Следом за ним двигалась грузовая «Газель», которая так же сбросила скорость. В этот момент 52-летний водитель «Форда», ехавший за «Газелью», решил обогнать транспортные средства. На встречной полосе тем временем двигались ВАЗ 99-й модели и «Инфинити». В итоге столкнулись 5 автомобилей. «Форд» и грузовая «Газель»опрокинулись на крышу. После этого «Газель» загорелась. Есть сведения об одном пострадавшем - это 52-летний водитель «Форда».

Фото группы АВТОКАДР_46

