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На Вербное воскресенье в Курске пустят дополнительный транспорт

Сегодня, 08:12
На Вербное воскресенье в Курске пустят дополнительный транспорт
В дни православных праздников мэрия Курске  организует  специальные маршруты и увеличит число автобусов. Так, 9 апреля, в Вербное воскресенье, с 9 до 16 часов 10 автобусов «ПАТП Курска» будут перевозить горожан по маршрутам «Ул. Комарова – Северное кладбище» и «Льговский поворот – Южное кладбище». На остальных маршрутах городского пассажирского транспорта движение организуют по расписанию выходного. 10 автобусов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и организациям, будут работать на маршруте «Ул. 2-я Агрегатная – проспект Дериглазова, 14 – на линии «Ул. Крюкова – Северное кладбище - д. Татаренково». Добавят транспорт в Пасху, на Красную горку и Радоницу. 

 

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