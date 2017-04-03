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Строительная фирма задолжала сотрудникам почти миллион рублей

Сегодня, 08:23
Строительная фирма задолжала сотрудникам почти миллион рублей
В прокуратуру Мантуровского района обратились работники строительной компании с заявлением о нарушении их трудовых прав. Четырем сотрудникам  длительное время не выплачивалась зарплата. Долг превысил 900 тысяч рублей. Прокурор потребовал устранить нарушения. Однако добиться этого удалось только после обращения в суд. Руководитель предприятия полностью погасил задолженность по заработной плате - сообщили в надзорном ведомстве. 

 

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