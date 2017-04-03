Строительная фирма задолжала сотрудникам почти миллион рублей

В прокуратуру Мантуровского района обратились работники строительной компании с заявлением о нарушении их трудовых прав. Четырем сотрудникам длительное время не выплачивалась зарплата. Долг превысил 900 тысяч рублей. Прокурор потребовал устранить нарушения. Однако добиться этого удалось только после обращения в суд. Руководитель предприятия полностью погасил задолженность по заработной плате - сообщили в надзорном ведомстве.