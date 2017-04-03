В Курске поймали подростков, вскрывших отвёрткой «Ауди»

Полиция задержала несовершеннолетних курян, подозреваемых в автомобильной краже. Стражи порядка заметили подростков, которые вели себя подозрительно в подъезде одного из домов на проспекте Клыкова. У них нашли чип-ключ от элитной немецкой иномарки. Откуда у них такая дорогая вещь, подозреваемые говорить отказались. Вскоре в полицию поступило заявление от владельца автомобиля, который минувшей ночью вскрыли на охраняемой стоянке. Среди пропавшего имущества мужчина указал и тот самый ключ от «Ауди», который хранился в салоне. Орудием взлома стала отвёртка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Малолетних автоворов уже доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.