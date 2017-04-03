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Курянка победила в крупном вокальном конкурсе

Сегодня, 08:25
Курянка победила в крупном вокальном конкурсе
В Москве состоялся конкурс детского и юношеского творчества «Открытая Европа - Открытая Планета», в котором участвовала 15-летняя курянка, джазовая вокалистка Анастасия Майкова. Девушка завоевала два Гран-При в номинациях: «Эстрадный вокал. Соло» и «Специальная номинация. Песня о родном крае». Анастасии пришлось соревноваться со своими сверстниками из Австрии, Японии, Чехии, Македонии, Латвии, Белоруссии и Украины - всего 1200 человек. Несмотря на довольно внушительную конкуренцию курянка смогла доказать, что она лучшая.  

 

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