Курянка победила в крупном вокальном конкурсе

В Москве состоялся конкурс детского и юношеского творчества «Открытая Европа - Открытая Планета», в котором участвовала 15-летняя курянка, джазовая вокалистка Анастасия Майкова. Девушка завоевала два Гран-При в номинациях: «Эстрадный вокал. Соло» и «Специальная номинация. Песня о родном крае». Анастасии пришлось соревноваться со своими сверстниками из Австрии, Японии, Чехии, Македонии, Латвии, Белоруссии и Украины - всего 1200 человек. Несмотря на довольно внушительную конкуренцию курянка смогла доказать, что она лучшая.