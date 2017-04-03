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Михаил Булатов примет участие в реконструкции штурма Кенигсберга

Сегодня, 08:25
Михаил Булатов примет участие в реконструкции штурма Кенигсберга
Герой Советского Союза Михаил Булатов, принимавший участие в штурме Кенигсберга, посетит в качестве почетного гостя Калининград, где реконструируют события более чем 70-летней давности. Это произойдет 8 апреля, в 72-ю годовщину штурма Кенигсберга. В реконструкция сражения примут участие 120 человек из Калининградской области, Москвы и Петербурга. Герой Советского Союза Михаил Булатов из Курска в 1944 году под огнем противника обезвредил более 20 бомб, которые фашисты установили под полотно трассы Кенигсберг — Раушен. 

 

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