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В Курске напали на журналистку "ГТРК"

Вчера, 21:30
В Курске напали на журналистку
Полиция проводит проверку по факту нападения на специального корреспондента «Вестей-Курск» Светлану Герасимову. Инцидент произошел вечером 2 апреля. Как сообщает ГТРК «Курск», неизвестный гражданин пытался блокировать работу съемочной группы. Сюжет был посвящен проблемам в сфере ЖКХ. Часть жильцов одного из домов по улице Бойцов 9-й дивизии посчитала завышенными платежки за горячее водоснабжение и отопление, которые выставляло им ТСЖ. Съемочную группу пригласили на общее собрание. Первые кадры мероприятия попали на видео. Затем какой-то мужчина блокировал работу журналистки «Вести-Курск» и разбил телефон, на который она пыталась снимать происходящее.
Как сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Курской области Вилена Танделова, по инциденту с корреспондентом государственной телерадиокомпании «Курск» проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Установлен круг причастных к происшествию, с ними проводятся процессуальные действия. Проверка стоит на контроле руководства регионального УМВД.

 

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