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У курянина изъяли удостоверение охранника из-за брата-нарушителя

Сегодня, 11:44
У курянина изъяли удостоверение охранника из-за брата-нарушителя
В прокуратуру Конышевского района обратился 54-летний местный житель с заявлением о незаконном изъятии у него удостоверения частного охранника. Поводом для изъятия документа стали сведения о совершении мужчиной административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации, а также с уклонением от исполнения административного наказания. Однако прокурорская проверка показала, что нарушителем является не охранник, а его 46-летний брат. Путаница возникла из-за того, что он предоставил полицейским незаверенную ксерокопию паспорта родственника. В правоохранительных органах разбираться не стали и наказали невиновного. После вмешательства прокуратуры права обратившегося курянина восстановили, виновные сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

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