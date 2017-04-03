У курянина изъяли удостоверение охранника из-за брата-нарушителя

В прокуратуру Конышевского района обратился 54-летний местный житель с заявлением о незаконном изъятии у него удостоверения частного охранника. Поводом для изъятия документа стали сведения о совершении мужчиной административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации, а также с уклонением от исполнения административного наказания. Однако прокурорская проверка показала, что нарушителем является не охранник, а его 46-летний брат. Путаница возникла из-за того, что он предоставил полицейским незаверенную ксерокопию паспорта родственника. В правоохранительных органах разбираться не стали и наказали невиновного. После вмешательства прокуратуры права обратившегося курянина восстановили, виновные сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.