Рапирист из Курска завоевал серебро Первенства мира

В Болгарии состоялся очередной этап кадетского Первенства Мира по фехтованию. В личном зачете серебро взял курский спортсмен Владислав Мыльников. В финале он уступил россиянину Кириллу Бородачеву. Как уточнили в Федерации фехтования России, в 1/32 финала Владислав победил болгарского рапириста, в следующей стадии одолел голландца, в четвертьфинале - американца Джулиана Ченга, в полуфинале "переколол" соотечественника Ивана Трошина. А вот в финале уступил товарищу по команде Кириллу Бородачеву. В итоге весь пьедестал почета оказался российским.