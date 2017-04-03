Нападением на журналистку заинтересовались следователи

Следователи проводят проверку по факту нападения на специального корреспондента ГТРК «Курск» Светлану Герасимову. Инцидент произошел вечером 2 апреля у дома на улице Бойцов 9 дивизии. Там работала съемочная группа. Журналист и оператор выехали по редакционному заданию, чтобы снять сюжет об общем собрании жильцов, которое было посвящено платежам за коммуналку. Как сообщили в СК, неизвестный мужчина, препятствуя работе, пытался отодвинуть корреспондента. Когда журналистка достала мобильный телефон, чтобы зафиксировать этот факт, человек выхватил гаджет, разломал в руках и разбил об асфальт. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.