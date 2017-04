"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в "Часе независимой музыки” Алексея Иванова прозвучит «Progressive Breaks mix-2017» памяти ди-ждея Чугуна.

1. Blusoul - Numina Theme (Fireface (EP)’2010)

2. Phrakture Feat. Maria Carmela - Curve Sound (Dynamic Illusion 'Deep Breath' Break) ‘2017

3. Loquai - Irish Lore (Alfoa Breaks Remix) ‘2010

4. Fille V - Raindance (Vitaly Shturm Broken Beats Remix) ‘2017

5. Alex Skywalker - Atmosphere ‘2015

6. Quincy - In Balance (Airwave Breaks Mix) ‘2014

7. Kaan Koray - Heart of Africa (Alfoa Epic Breaks Mix) ‘2017

8. Zipmix feat. Fimas - Inside My Skin (Parallax Breakz remix) ‘2011

9. Pag - I Believe In Cosmic Love feat. Valeria Rousseau (MOSOH & P.E.T.E.K. feat. Valeria Rousseau Vocal Breaks Mix) ‘2012

10. Plu-Ton-Stars Wait For Us ‘2013

11. Ana Criado - Afterglow (A-Mase & Gamma Splash Breaks Mix) ‘2016

12. Quivver- Boz Boz (Shiloh's Just For Annie Remix) ‘2004

13. 4Mal vs. Digital Witchcraft - Twilight Fingerpaint (Esthetics Mashup) ‘2014

14. Abdomen Burst feat. Malevich & Yavanndiel - Changes (Fretwell Remix) ‘2012

15. Colombo – Buddhism ‘2014

16. Andy Moor, Orkidea - Year Zero (Adam Ellis Breaks Mix)’2015

17. A-Mase - Lonely Soul (Esok Remix)’2015

18. Under This - Out Of Time ‘2015

19. One Arc Degree - Icefield (Glacier Zone’2016)

20. Timewave - Undreaming (You Are My Salvation Remix) ‘2014

21. Sergei Orange – Devoid ‘2016

22. Atlantis - Fiji (Mesmer Remix) ‘2016

23. Borka FM & Windom R - Children Of The Stars ‘2017