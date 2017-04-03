Александр Михайлов назвал вышедших в Курске на акцию протеста «заблудшими ребятишками»

Губернатор Александр Михайлов прокомментировал состоявшиеся 26 марта в стране протесты молодежи против коррупции. «Очевидно, что наша «пятая колонна» сейчас очень активно ищет ресурсную базу среди тех, кем легче всего манипулировать, решая свои сугубо личные проблемы. Кого мы увидели на этих митингах в столице - подростки, почти дети, школьники старших классов, студенты младших курсов. А в Курске вышли всего 17 человек. На фоне других регионов наш выглядел, я думаю, намного лучше. Считаю, что это плод системной работы с молодежью. А по поводу тех, кто вышли, скажу одно, это заблудшие ребятишки, ведь виртуальная жизнь в сети и реальная жизнь очень отличаются друг от друга. Поэтому они так легко поддались влиянию человека, кстати, уже дважды условно осужденного российским судом, представшего в образе современного политического гуру, якобы «борца» с коррупцией» - сообщил Михайлов. По мнению главы региона, в интернете надо развивать здоровую среду для подростков. Включиться в воспитание должны родители, педагоги и, конечно, представители СМИ - заключил губернатор.