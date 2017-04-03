В Росреестре работает горячая линия

Сегодня в Управлении Росреестра по Курской области будет работать «горячая» линия. Помимо консультаций по порядку оформления прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявители смогут задать вопросы, касающиеся предоставления услуг Росреестра в электронном виде. «Горячая линия» будет работать с 10 до 13 часов.

центральный аппарат по номеру 52 92 75 (отдел организации, мониторинга и контроля);

Межмуниципальный отдел по Беловскому, Большесолдатскому и Суджанскому районам – (47143) 2-28-92;

Межмуниципальный отдел по Глушковскому, Корененвскому и Рыльскому районам – (47147) 2-32-16;

Межмуниципальный отдел по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому районам – (47148) 2-59-35;

Межмуниципальный отдел по Золотухинскому и Поныровскому районам – (47135) 2-10-52;

Межмуниципальный отдел по Курскому, Октябрьскому и Фатежскому районам – 51-16-44;

Межмуниципальный отдел по Курчатовскому, Конышевскому и Льговскому районам – (47131) 4-07-24;

Межмуниципальный отдел по Советскому, Черемисиновскому и Щигровскому районам – (47158) 2-11-10;

Касторенский межмуниципальный отдел – (47157) 2-11-09;

Обоянский межмуниципальный отдел – (47141) 2-21-79.