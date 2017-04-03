Дворец пионеров и школьников Курска получил грант в 100 тысяч

Дворец пионеров и школьников Курска отличился на Всероссийском конкурсе программ развития организаций дополнительного образования "Арктур". В нем участвовали около 130 заведений из 44 регионов. Проект курян попал в число 20 лучших. Финал конкурса состоялся в Костроме. Здесь участники делали презентации своих организаций и защищали программы развития. В итоге курский Дворец пионеров завоевал диплом I степени и премию в 100 тысяч рублей на развитие.



