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Дворец пионеров и школьников Курска получил грант в 100 тысяч

Сегодня, 08:08
Дворец пионеров и школьников Курска получил грант в 100 тысяч
Дворец пионеров и школьников Курска отличился на Всероссийском конкурсе программ развития организаций дополнительного образования "Арктур". В нем участвовали около 130 заведений из 44 регионов. Проект курян попал в число 20 лучших. Финал конкурса состоялся в Костроме. Здесь участники делали презентации своих организаций и защищали программы развития. В итоге курский Дворец пионеров завоевал диплом I степени и премию в 100 тысяч рублей на развитие.

 

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