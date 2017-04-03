Курский «Авангард» продолжает лидировать после поражения «Энергомаша»

В зоне «Центр» 2-го дивизиона состоялся первый матч весенней части турнира. Ближайший преследователь курского «Авангарда» белгородский «Энергомаш» провел перенесенную игру 16 тура со столичным «Чертаново». Единственный гол в этой встрече забил игрок московского клуба Роман Ежов. Таким образом курский «Авангард», заработавший в осенней части Первенства России 31 очко, продолжает лидировать, а «Энергомаш» по-прежнему идет следом с отставанием в 1 балл, вот только без игры в запасе. Следующий тур, намеченный на 9 апреля, куряне пропустят. Они проведут товарищеский матч с воронежским «Факелом», так как их соперник «Орел» снялся с соревнований. Дебют «Авангарда» в весенней части сезона состоится 16 апреля.



