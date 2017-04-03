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В Курске начался сезон велосипедных краж

Сегодня, 08:10
В Курске начался сезон велосипедных краж
В Курске с наступлением весны традиционно начался сезон велосипедных краж. Чаще всего в этом виноваты сами владельцы двухколесного транспорта, беспечно оставляющие его в подъездах, на улицах, у входа в торговые центры. Одно из таких преступлений уже раскрыли сотрудники Северо-Западного отдела полиции. Велосипед украли с общего балкона многоэтажки на проспекте Хрущёва. Гибкий замок соединял раму и одно из колёс так, чтобы транспорт не мог двигаться своим ходом. Но это не остановило злоумышленников. Незакреплённый велосипед просто унесли. Выяснилось, что накануне кражи местные жители видели в подъезде двоих подозрительных людей. Их фотографии оказались и в полицейской базе. Воров удалось оперативно задержать, однако похищенный спортивный велосипед они уже успели продать всего за 500 рублей. Спустя сутки двухколёсный транспорт изъяли у нового владельца. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за приобретение имущества заведомо добытого преступным путём. Лицам же, совершившим кражу, грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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