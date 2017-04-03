В Железногорске пенсионерка стала жертвой кибермошенников

В железногорскую полицию обратилась пенсионерка, которая стала жертвой кибермошенников. 59-летняя женщина разместила на рекламном сайте информацию о продаже дачного участка. Вскоре ей позвонил «покупатель». Для гарантии сделки незнакомец пообещал перевести предоплату на банковскую карту. Для этого мужчина попросил сообщить ему полные реквизиты кредитки. Когда пенсионерка выполнила его просьбу, указав номер и пин-код, с ее счета списали 79 тысяч рублей. Сейчас полицейские устанавливают подозреваемого. Курян призывают быть бдительными и предупредить своих престарелых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой мошенников.







