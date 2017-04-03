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Курское «Динамо» начало полуфинал с победы над столичными одклубницами

Сегодня, 12:03
Курское «Динамо» начало полуфинал с победы над столичными одклубницами
Первый матч полуфинальной серии женского чемпионата России по баскетболу, который прошёл накануне вечером в Курске, начался с минуты молчания. В СКК встречались подопечные Лукаса Мондело со столичными "динамовками. Хозяйки паркета убедительно переиграли своих соперниц со счётом 77:54. Следующее клубное дерби состоится в субботу, 8 апреля, в Москве. На этот матч приглашают курских болельщиков. По предварительным данным, автобус в столицу отправится от СКК на улице Энгельса в 7 утра. Если в Москве победить удастся хозяйкам паркета, третья полуфинальная игра состоится в Курске 20 апреля. А в случае удачи боле-голубые впервые будут бороться за золото чемпионата России. В финале их будет ждать победитель другой полуфинальной пары — УГМК – «Надежда». 

 

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