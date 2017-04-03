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В больнице скончался мужчина, попавший под колеса двух машин

Сегодня, 12:08
В больнице скончался мужчина, попавший под колеса двух машин
Вечером 4 апреля в Курске на улице 2-я Новосёловка, напротив автозаправки, машина сбила пешехода. По информации Госавтоинспекции, 50-летний мужчина вышел на проезжую часть напротив дома 3-б. В это время под управлением 54-летнего водителя по дороге двигалась ВАЗовская «пятёрка», которая сбила пешехода. От удара его отбросило на полосу встречного движения, где он снова попал под колёса уже другого автомобиля. Это был двигавшийся в сторону улицы ВЧК автомобиль "Фольксваген Гольф". Пострадавшего экстренно госпитализировали. Однако медикам его спасти не удалось. От полученных ранений мужчина скончался.

 

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