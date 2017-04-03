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Из Украины пытались ввезти 200 килограммов небезопасной продукции

Сегодня, 12:16
Из Украины пытались ввезти 200 килограммов небезопасной продукции
В марте в автомобильных пунктах пропуска Курской области инспекторы Россельхознадзора при досмотре багажа и ручной клади физлиц, пересекающих границу, предотвратили ввоз 120 кг мяса и мясной продукции, 26 кг меда, 8 кг молока и домашнего сыра, 4 кг рыбных консервов, 35 кг пухо-перового сырья, 340 штук куриных яиц и порядка 20 домашних животных без ветеринарных документов. Подконтрольные госветнадзору товары, сырье и животные вернули на Украину, виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

 

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