Из Украины пытались ввезти 200 килограммов небезопасной продукции

В марте в автомобильных пунктах пропуска Курской области инспекторы Россельхознадзора при досмотре багажа и ручной клади физлиц, пересекающих границу, предотвратили ввоз 120 кг мяса и мясной продукции, 26 кг меда, 8 кг молока и домашнего сыра, 4 кг рыбных консервов, 35 кг пухо-перового сырья, 340 штук куриных яиц и порядка 20 домашних животных без ветеринарных документов. Подконтрольные госветнадзору товары, сырье и животные вернули на Украину, виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов.



