В Курске снова проведут рейд по пешеходам

Завтра, 6 апреля, в Курске сотрудники ГИБДД проводят рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Инспекторы особое внимание уделят таким нарушениям, как переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Следят и за водителями, проверяют, как они проезжают регулируемые пешеходные переходы и перекрестки, а также уступают ли дорогу пешеходам. В Госавтоинспекции подчеркнули, что пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток пешеходам рекомендуют иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

Напомним, вечером 4 апреля на улице 2-я Новосёловка мужчина попал под колеса двух автомобилей, от полученных травм он скончался в больнице.



