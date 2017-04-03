Курянка заживо сгорела из-за вспыхнувшей травы

Трагический случай произошел на дачном участке в Железнодорожном округе Курска. Как пишет "ДДД" со ссылкой на представителя следственных органов, 80-летняя горожанка отправилась на дачу, чтобы навести порядок. Рядом с домом горела сухая трава, огонь в какой-то момент перекинулся на участок. Пенсионерка пыталась справиться с пламенем. На ней была одежда из синтетического материала, и она загорелась. Женщина побежала к бочке, которая находилась на приусадебном участке и использовалась для полива огорода, но в ней не было воды. По предварительной версии, смерть наступила от болевого шока. Назначены экспертизы, проводится проверка.