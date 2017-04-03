В Курске обнаружили 13 фальшивых купюр

Всего за месяц в Курске обнаружили 13 поддельных купюр, большинство из них номиналом 5000 рублей. Как отличать фальшивку от подлинных денег, полицейские рассказали студентам сельскохозяйственной академии в рамках акции «Проверь свой кошелек». Криминалист показал купюры, изъятые в ходе реальных уголовных дел. Специалист Центробанка пояснила, как проверить подлинность денег: анализом банкноты на просвет, рельефностью на ощупь, изменением угла просмотра. После этого студенты сами попробовали отличить оригинал от подделки. Полиция напоминает: при обнаружении подозрительных денег необходимо обращаться в кредитное учреждение или в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя пытаться расплатиться фальшивкой. Это может расцениваться как уголовно наказуемое преступление, за которое грозит до 8 лет лишения свободы.