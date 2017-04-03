поиск по сайту
 

В Курске обнаружили 13 фальшивых купюр

Сегодня, 13:31
В Курске обнаружили 13 фальшивых купюр
Всего за месяц в Курске обнаружили 13 поддельных купюр, большинство из них номиналом 5000 рублей. Как отличать фальшивку от подлинных денег, полицейские рассказали студентам сельскохозяйственной академии в рамках акции «Проверь свой кошелек». Криминалист показал купюры, изъятые в ходе реальных уголовных дел. Специалист Центробанка пояснила, как проверить подлинность денег: анализом банкноты на просвет, рельефностью на ощупь, изменением угла просмотра. После этого студенты сами попробовали отличить оригинал от подделки. Полиция напоминает: при обнаружении подозрительных денег необходимо обращаться в кредитное учреждение или в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя пытаться расплатиться фальшивкой. Это может расцениваться как уголовно наказуемое преступление, за которое грозит до 8 лет лишения свободы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама