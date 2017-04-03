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Прокуратуре Курской области представили нового руководителя

Сегодня, 14:02
Прокуратуре Курской области представили нового руководителя
Сегодня заместитель Генерального прокурора России Владимир Малиновский представил коллективу прокуратуры Курской области нового руководителя. Президент назначил на эту должность Алексея Цуканова. Его предшественник Александр Филимонов попрощался с коллективом прокуратуры Курской области, которую возглавлял более 7 лет. Свою службу он продолжит в качестве главы прокуратуры Мордовии. Тем временем Алексей Цуканов приступил к исполнению своих обязанностей.

 

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