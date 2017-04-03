Жильё в Курске по-прежнему самое дешёвое в Черноземье. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир» после исследования рынка недвижимости по итогам первого квартала 2017 года. Речь идет о "вторичке". За первые три месяца квадратный метр в Курске упал в цене почти на полтора процента. Его стоимость в апреле в среднем 40 311 рублей. Самые дорогие «квадраты» в Черноземье – в Белгороде (более 60,5 тысяч рублей). В Липецке жилье чуть подешевело, ценник на квадратный метр здесь всё же зашкаливает за 46 тысяч. В Воронеже вторичное жилье в среднем предлагают за 43 тысячи, в а Орле – за 41 с лишним тысячи. Общероссийская тройка лидеров по дороговизне «вторички» не изменилась. В нее входят Москва, Петербург и Сочи. Самые дешевые «квадраты» предлагают в Магнитогорске, Кургане и Махачкале.