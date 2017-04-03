У курской ТЭЦ обнаружили труп мужчины

Следователи проводят проверку по факту смерти жителя одного из районов Курской области. Его нашли мертвым рядом с теплоэлектростанцией в Сеймском округе. Тело мужчины обнаружили ранним утром 3 апреля неподалеку от складов, примыкающих к ТЭЦ. По предварительным данным, курянин лежал неподалеку от пожарной лестницы, на его шее была завязана веревка. По информации "ДДД", при погибшем обнаружили документы, деньги и банковскую карту. По некоторым данным, ранее мужчина проходил лечение в медучреждении, имел инвалидность.



