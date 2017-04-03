поиск по сайту
 

В Курске алкоголика лишили водительских прав

Сегодня, 15:53
В Курске алкоголика лишили водительских прав
В Курске алкоголика лишили водительских прав. Как сообщили в прокуратуре, 41-летний житель Сеймского округа с 2007 года имеет право управления транспортными средствами категории «B» и «C». Однако в 2010-м мужчину поставили на учет в Областную наркологическую больницу. Курянин страдал хроническим алкоголизмом и опийной наркоманией. Эти заболевания препятствуют возможности управлять транспортом. В течение пяти лет курянин неоднократно пытался пройти лечение, но безуспешно. По заключению врачей состояние стойкой ремиссии, при которой право управления транспортными средствами сохраняется, так и не наступило. Вместе с тем водительские права у мужчины не изъяли. После вмешательства прокуратуры курянина лишили удостоверения. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама