В Курске алкоголика лишили водительских прав. Как сообщили в прокуратуре, 41-летний житель Сеймского округа с 2007 года имеет право управления транспортными средствами категории «B» и «C». Однако в 2010-м мужчину поставили на учет в Областную наркологическую больницу. Курянин страдал хроническим алкоголизмом и опийной наркоманией. Эти заболевания препятствуют возможности управлять транспортом. В течение пяти лет курянин неоднократно пытался пройти лечение, но безуспешно. По заключению врачей состояние стойкой ремиссии, при которой право управления транспортными средствами сохраняется, так и не наступило. Вместе с тем водительские права у мужчины не изъяли. После вмешательства прокуратуры курянина лишили удостоверения.



