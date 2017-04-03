Владелец интернет-магазина «Холодильник.ру» стал жертвой мошенничества шансонье Юрия Истомина

Владелец интернет-магазина Холодильнк.ру Валерий Ковалев стал жертвой схемы мошенничества, осуществляемого российским филиалом рекламной компании BBDO Group, директором которого является Элла Стюарт. Ее супруг шансонье Юрий Истомин, выступающий под псевдонимом "Колыма”, по совместительству инициатор рейдерского захвата бизнеса Валерия Ковалева.

Интернет-магазин Холодильник.ру, по версии Forbs, входит в ТОП-10 самых крупных на территории России. На пике популярности и значимости бизнеса Валерий Ковалев решил его продать. Услуги посредника взял на себя известный шансонье. Сделка была провалена, поскольку Истомин запросил у клиентов непомерно большую сумму.

Рекламной кампанией онлайн-магазина Валерия Ковалева стал заниматься филиал всемирно известного рекламного агентства, директором которого является Элла Стюарт – супруга Юрия Истомина. Для раскрутки рекламы бизнесмен выделил 130 миллионов рублей. Однако вместо заранее оговоренных 20-секундных роликов были сделаны 5-секундные стоимостью 32 миллиона рублей.

Позже стало известно, что BBDO Group заказ передало другому рекламному агентству, а оно, в свою очередь, передало 76 миллионов контрагенту, являющемуся собственностью оффшорной компании Fechinco limited.

Бизнесмен предъявил претензии, связанные с возвратом денежных средств, компанииBBDO Group. Однако ее директор Стюарт все претензии откинула. Валерий Ковалев денег не получил. Кипрская компания UCF обратилась с иском на "Эдил-Импорт” (Холодильник.ру) в суд с требованием выплатить 461 миллион рублей за защиту авторских прав. Таким образом, BBDO Group, которая, казалось бы, должна защищать интересы бизнесмена Ковалева как своего клиента, намеренно добивается его банкротства. Вряд ли об этом знают в главном офисе BBDO Group.

Оффшорная компания Fechinco limited проиграла дело в Арбитражном суде первой инстанции, однако апелляция была удовлетворена сполна: владелец "Холодильника.ру” должен выплатить 461 миллион рублей. Влиятельные лица в судебной сфере, сотрудничающие с Эллой Стюарт и Юрием Истоминым, сделали свое дело. Скорее всего - не бесплатно. А шансонье Истомин в мошенничестве и рейдерстве нашел для себя более выгодное дело по части материального благополучия.





Источник: «Национальные интересы»