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Курский драмтеатр покажет "Чисто семейное дело"

Сегодня, 08:14
Курский драмтеатр покажет
В грядущие выходные курский драмтеатр порадует публику премьерой спектакля "Чисто семейное дело". Его поставили по пьесе популярного английского драматурга-комедиографа Рея Куни. Жанр - клиническая комедия в 2-х действиях. Бывшая возлюбленная сообщает лондонскому врачу, что у него есть сын, который хочет познакомиться. Чтобы сохранить брак, служебное положение, карьеру, герой вынужден бесконечно выкручиваться. Комедия предназначена для зрителей старше 16 лет. Премьерный показ спектакля "Чисто семейное дело" в драмтеатре 8 апреля. 

 

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