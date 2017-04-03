Курский драмтеатр покажет "Чисто семейное дело"

В грядущие выходные курский драмтеатр порадует публику премьерой спектакля "Чисто семейное дело". Его поставили по пьесе популярного английского драматурга-комедиографа Рея Куни. Жанр - клиническая комедия в 2-х действиях. Бывшая возлюбленная сообщает лондонскому врачу, что у него есть сын, который хочет познакомиться. Чтобы сохранить брак, служебное положение, карьеру, герой вынужден бесконечно выкручиваться. Комедия предназначена для зрителей старше 16 лет. Премьерный показ спектакля "Чисто семейное дело" в драмтеатре 8 апреля.