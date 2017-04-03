4,5 тысячи курских подростков смогут подработать

В этом году временную работу получат 4,5 тысячи курских подростков. Центры занятости населения уже заключили договоры с 29 предприятиями и организациями, где трудоустроены порядка 900 несовершеннолетних. При трудоустройстве подростков акцент делается на возможности получения трудовых навыков на производстве, приобретении опыта общения в коллективе и профессиональной ориентации с целью выбора профессии в будущем.

В приоритете трудоустройство ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из семей безработных, неполных, многодетных семей, беженцев и вынужденных переселенцев, а также детей-сирот. Зарплата на предприятиях для юных курян устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда по региону. Также им оказывается материальная поддержка центров занятости. Информация о том, как устроиться на временную работу, размещена на сайте комитета по труду и занятости населения Курской области — http://kursk.regiontrud.ru. Также ее можно получить в центрах занятости по месту жительства.