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Из "чернобыльской зоны" исключат два населенных пункта

Сегодня, 08:23
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26 апреля - 31-я годовщина с аварии в Чернобыле. В этот день у памятника героям-чернобыльцам в Курске состоится траурный митинг и панихида. Памятные мероприятия пройдут и в районах. В Центрально-Черноземном управлении Росгидромета пояснили, что уровень загрязнения в Чернобыльской зоне постепенно уменьшается. После комплексного обследования 2016 года предложили исключить из действующего перечня два населенных пункта, где никто не живет, а плотность радиоактивного загрязнения ниже нормативов. Это поселок Толстовка Железногороского района и деревня Подсоборовка Поныровского района. Также курские власти сообщили, что чернобыльцы получают ряд социальных и пенсионных ежегодно индексируемых выплат. Ликвидаторов регулярно направляют на санаторно-курортное лечение в здравницы Краснодарского края. Продолжается работа по проведению капремонта и замене медицинского оборудования в райбольницах, расположенные на территориях, которые подверглись воздействию радиации. В 2019 году в Железногорске планируется сдать новую школу, рассчитанную на 1000 мест.

 

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