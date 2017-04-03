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Гладиолусовые луга стали памятником природы Курской области

Сегодня, 08:29
Гладиолусовые луга стали памятником природы Курской области
Гладиолусовые луга стали памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление подписал губернатор Курской области. «Гладиолусовые луга» расположены в Глушковском районе, в правобережной излучине реки Сейм. Они интересны чрезвычайно высокой плотностью популяции гладиолуса (шпажника) тонкого. Здесь численность растений достигает более 60 штук на квадратный метр, и в период цветения, который начинается в июне, эта местность особенно красива. А всего на территории «Гладиолусовых лугов» выявлено 228 видов сосудистых растений из 42 семейств. При этом восемь видов внесены в Красную книгу Курской области, а два – и в Красную книгу России. На «Гладиолусовых лугах» селятся большая белая цапля, черный коршун и серый журавль, внесенные в Красную книгу Курской области. Редкие луговые виды растений и животных нуждаются в дальнейшем изучении и охране. 

 

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