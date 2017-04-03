На приусадебном участке нашли 8 человеческих черепов
Сегодня, 11:35
Жители поселка Клюква Курского района во время земляных работ обнаружили на своем приусадебном участке человеческие останки. Как сообщает телекомпания «Такт», семья недавно приобрела участок в пригороде. Первый череп выкопали при рытье колодца, еще семь – при прокладке линии водопровода. Кроме того, обнаружено несколько старинных монет. Куряне обратились с находками к участковому. Есть версия, что примерно сто лет назад на этом месте находилось кладбище. Подробности уточняются.