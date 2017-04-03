поиск по сайту
 

На приусадебном участке нашли 8 человеческих черепов

Сегодня, 11:35
На приусадебном участке нашли 8 человеческих черепов
Жители поселка Клюква Курского района во время земляных работ обнаружили на своем приусадебном участке человеческие останки. Как сообщает телекомпания «Такт», семья недавно приобрела участок в пригороде. Первый череп выкопали при рытье колодца, еще семь – при прокладке линии водопровода. Кроме того, обнаружено несколько старинных монет. Куряне обратились с находками к участковому. Есть версия, что примерно сто лет назад на этом месте находилось кладбище. Подробности уточняются.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама