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5 апреля в Курской области обошлось без ДТП с пострадавшими

Сегодня, 11:48
5 апреля в Курской области обошлось без ДТП с пострадавшими
5 апреля в Курской области обошлось без аварий с пострадавшими - сообщили в Госавтоинспекции. Отмечается, что на дорогах региона зарегистрировано 36 ДТП с материальным ущербом. Помимо этого, за нахождение в состоянии опьянения отстранены 10 водителей, 2 человека отказались от прохождения освидетельствования, двое задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлены 119 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1636 нарушений ПДД, почти полторы тысячи из них это нарушения скоростного режима.

 

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