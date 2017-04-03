5 апреля в Курской области обошлось без ДТП с пострадавшими

5 апреля в Курской области обошлось без аварий с пострадавшими - сообщили в Госавтоинспекции. Отмечается, что на дорогах региона зарегистрировано 36 ДТП с материальным ущербом. Помимо этого, за нахождение в состоянии опьянения отстранены 10 водителей, 2 человека отказались от прохождения освидетельствования, двое задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлены 119 пешеходов, нарушивших ПДД. Всего средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1636 нарушений ПДД, почти полторы тысячи из них это нарушения скоростного режима.



