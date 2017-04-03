поиск по сайту
 

В Белгороде оплатить проезд в городском автобусе можно банковской картой

Сегодня, 12:21
В Белгороде оплатить проезд в городском автобусе можно банковской картой
5 апреля 2017 года, г. Белгород. В Белгороде состоялся запуск автобусов, пассажиры которых могут оплатить проезд банковской картой. В торжественном открытии безналичного маршрута приняли участие управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Александр Исаенко и мэр города Белгорода Константин Полежаев. 
Также на открытии присутствовали представители Mastercard в России – Джемал Агрба, Денис Королев и Артем Лямин.
Маршрут №7 "Аэропорт – БГТУ им. Шухова" объединяет исторический центр города с районом Харьковской горы, автобус проходит по основной транспортной магистрали Белгорода.
В день торжественного запуска на остановках общественного транспорта работали промоутеры, которые рассказывали белгородцам о нововведении. Информировали население и в самих автобусах. Пассажирам рассказывали о процедуре оплаты проезда, а также о сниженных тарифах. Оказалось, что при безналичной оплате стоимость билета на 5 рублей дешевле. 
В ходе открытия маршрута управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Александр Исаенко ответил на вопросы горожан и журналистов, подчеркнув, что предложенная горожанам технология  - это действительно современный, быстрый, безопасный и удобный способ оплаты. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама