В Белгороде оплатить проезд в городском автобусе можно банковской картой

5 апреля 2017 года, г. Белгород. В Белгороде состоялся запуск автобусов, пассажиры которых могут оплатить проезд банковской картой. В торжественном открытии безналичного маршрута приняли участие управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Александр Исаенко и мэр города Белгорода Константин Полежаев.

Также на открытии присутствовали представители Mastercard в России – Джемал Агрба, Денис Королев и Артем Лямин.

Маршрут №7 "Аэропорт – БГТУ им. Шухова" объединяет исторический центр города с районом Харьковской горы, автобус проходит по основной транспортной магистрали Белгорода.

В день торжественного запуска на остановках общественного транспорта работали промоутеры, которые рассказывали белгородцам о нововведении. Информировали население и в самих автобусах. Пассажирам рассказывали о процедуре оплаты проезда, а также о сниженных тарифах. Оказалось, что при безналичной оплате стоимость билета на 5 рублей дешевле.

В ходе открытия маршрута управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Александр Исаенко ответил на вопросы горожан и журналистов, подчеркнув, что предложенная горожанам технология - это действительно современный, быстрый, безопасный и удобный способ оплаты.



