Курянина за попытку дать взятку инспектору ДПС оштрафовали на 150 тысяч

Оштрафован житель Медвенского района за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Как сообщили в СК, 61-летнего мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, остановил инспектор ГИБДД. Факт правонарушения был подтвержден медосвидетельствованием. Желая избежать административной ответственности, пенсионер явился к зданию ОМВД России по Медвенскому району и попытался дать сотруднику ДПС в качестве взятки 30 тысяч рублей. Однако полицейский от денег отказался и сообщил о совершенном преступлении в дежурную часть. Суд приговорил курянина к штрафу в 150 тысяч рублей.