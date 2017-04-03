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Курянина за попытку дать взятку инспектору ДПС оштрафовали на 150 тысяч

Сегодня, 12:29
Курянина за попытку дать взятку инспектору ДПС оштрафовали на 150 тысяч
Оштрафован житель Медвенского района за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Как сообщили в СК, 61-летнего мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, остановил инспектор ГИБДД. Факт правонарушения был подтвержден медосвидетельствованием. Желая избежать административной ответственности, пенсионер явился к зданию ОМВД России по Медвенскому району и попытался дать сотруднику ДПС в качестве взятки 30 тысяч рублей. Однако полицейский от денег отказался и сообщил о совершенном преступлении в дежурную часть. Суд приговорил курянина к штрафу в 150 тысяч рублей.

 

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