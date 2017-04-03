Александр Поветкин вернется на ринг летом

Компания "Мир бокса" на официальном сайте анонсировала бой 37-летнего российского тяжеловеса Александра Поветкина, отстранённого всеми главными боксёрскими организациями за допинг. Напомним, Поветкин был уличён в применении запрещённых препаратов перед двумя в итоге отменёнными боями 2016 года — против американца Деонтея Уайлдера и канадца Бермейна Стиверна. Временное отстранение боксёра международной федерацией истекает в июне. По мнению промоутеров, с 1 июля Поветкин сможет законно участвовать в боксёрских поединках. "Мир бокса" рассчитывает на скорое оправдание россиянина. 1 июля помимо Поветкина на ринг выйдет ещё один курянин Андрей Афонин, а также Эдуард Трояновский, Алексей Папин, Валерий Третьяков, Георгий Челохсаев, Рашид Кодзоев, Евгений Смирнов и многие другие известные спортсмены.