На улице Ленина рисуют разметку

В Курске начали обновлять дорожную разметку, естественно, стартовали с улицы Ленина. Пока что взялись за пешеходные переходы. Ранее городские власти заявляли, что в этом году разметку будут наносить горячим пластиком, однако дорожники пока работают по старинке - разрисовывают переходы с помощью краски. От горячего пластика тоже не отказываются. Такая разметка будет наноситься, но чуть позже. Пластиком разметят разделительные линии, когда в Курске установится подходящая для таких работ тёплая погода.