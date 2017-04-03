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На улице Ленина рисуют разметку

Вчера, 16:01
На улице Ленина рисуют разметку
В Курске начали обновлять дорожную разметку, естественно, стартовали с улицы Ленина. Пока что взялись за пешеходные переходы. Ранее городские власти заявляли, что в этом году разметку будут наносить горячим пластиком, однако дорожники пока работают по старинке - разрисовывают переходы с помощью краски. От горячего пластика тоже не отказываются. Такая разметка будет наноситься, но чуть позже. Пластиком разметят разделительные линии, когда в Курске установится подходящая для таких работ тёплая погода.

 

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