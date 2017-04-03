Бдительные куряне помогли задержать нарушителя границы

В Рыльском районе местные жители проявили бдительность - они сообщили в Погрануправление регионального ФСБ о том, что около деревни Городище вблизи государственной границы бродит подозрительный мужчина. После чего пограничники задержали гражданина Молдовы. Подчеркивается, что этому мужчине въезд в Россию запрещен. Зная об этом, иностранный гражданин незаконно пересёк границу в обход официального пункта пропуска, попав в нашу страну с территории Украины. Нарушителя задержали. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.