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Бдительные куряне помогли задержать нарушителя границы

Вчера, 17:07
Бдительные куряне помогли задержать нарушителя границы
В Рыльском районе местные жители проявили бдительность - они сообщили в Погрануправление регионального ФСБ о том, что около деревни Городище вблизи государственной границы бродит подозрительный мужчина. После чего пограничники задержали гражданина Молдовы. Подчеркивается, что этому мужчине въезд в Россию запрещен. Зная об этом, иностранный гражданин незаконно пересёк границу в обход официального пункта пропуска, попав в нашу страну с территории Украины. Нарушителя задержали. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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