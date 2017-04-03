Курян призывают поторопиться с заявками на благоустройство дворов

В России стартует масштабная программа по благоустройству дворов "Городская среда". В ней участвует и Курск, здесь облагородят более ста дворов, - сообщил первый заместитель главы городской администрации Сергей Малахов. На реализацию проекта в Курске выделено около 120 миллионов рублей. Минимальный перечень работ уже составлен. За дополнительные – жильцам придется доплатить не менее 5 процентов от общей стоимости. Это касается асфальтирования дворовых территорий, установки скамеек, урн, освещения, детских и спортивных площадок. Жители многоэтажек, чтобы попасть в программу благоустройства дворов, должны обращаться в свою управляющую компанию и направлять заявки в городской комитет ЖКХ. Кстати, списки уже сформированы на 30%. Так что тем, кто пожелает в них попасть, надо поспешить. Заявки принимают до 5 мая.