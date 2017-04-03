Курским ветеринарам «для помощи животным» нужна иномарка за полтора миллиона

Активисты ОНФ выявили закупку автомобиля представительского класса, который приобретает станция по борьбе с болезнями животных Курского района. Общественники предложили руководству бюджетного учреждения объяснить необходимость приобретения роскошной машины для помощи животным. На портале zakupki.gov.ru говорится, что ветеринарам требуется Ford Mondeo за полтора миллиона рублей. Автомобиль с двигателем не менее 190 лошадиных сил должен быть укомплектован еще и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов, хромированной верхней решеткой радиатора, системой помощи при трогании на подъеме. А кроме того, в машине обязательны система голосового управления климат-контролем, аудиосистемой, телефонной книгой и мобильным телефоном. Общественники посчитали эту закупку неэффективной. По их мнению, бюджетные деньги должны работать на улучшение ситуации в животноводстве, птицеводстве, на профилактику сокращения поголовья, а не на удовольствие руководителя районной станции по борьбе с болезнями животных. Эксперты подсчитали, что за 1,5 млн можно купить по три Lada Kalina или Lada Granta, по две Lada Vesta или Lada ХRАY, или Lada Largus, один УАЗ «Патриот» в максимальной комплектации или два – в стандартной. Активисты предложили приобрести автомобиль в более скромном ценовом диапазоне.