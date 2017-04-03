Семь жителей Курска оштрафованы за пал травы

В Центральном округе Курска провели рейды по жилому сектору с применением квадрокоптера - проверяли, как горожане соблюдают правила противопожарной безопасности. Контролеры, в частности, побывали на улицах Нижняя Казацкая, Орловская, Олимпийская, Смородиновая, Светлая. Они проинструктировали более 80 человек, распространили порядка ста листовок, а также предотвратили 9 палов сухой травы и мусора. Семеро курян привлечены к административной ответственности и оштрафованы. В Управлении по делам ГО и ЧС напомнили, что сжигание отходов, листвы и сухой травы в Курске ЗАПРЕЩЕНО! Нарушителям грозит штраф от 1000 до 1500 рублей. Должностным и юридическим лицам придется заплатить в разы больше.

Напомним, на этой неделе из-за пала травы погибла пенсионерка - огонь перекинулся на одежду, и женщина скончалась от болевого шока.



