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Семь жителей Курска оштрафованы за пал травы

Вчера, 08:10
Семь жителей Курска оштрафованы за пал травы
В Центральном округе Курска  провели рейды по жилому сектору с применением квадрокоптера - проверяли, как горожане соблюдают правила противопожарной безопасности.  Контролеры, в частности, побывали на улицах Нижняя Казацкая, Орловская, Олимпийская, Смородиновая, Светлая. Они проинструктировали более 80 человек, распространили порядка ста листовок, а также предотвратили 9 палов сухой травы и мусора. Семеро курян  привлечены к административной ответственности и оштрафованы. В Управлении по делам ГО и ЧС напомнили, что сжигание отходов, листвы и сухой травы в Курске ЗАПРЕЩЕНО! Нарушителям грозит штраф от 1000 до 1500 рублей. Должностным и юридическим лицам придется заплатить в разы больше. 
Напомним, на этой неделе из-за пала травы погибла пенсионерка - огонь перекинулся на одежду, и женщина скончалась от болевого шока. 

 

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