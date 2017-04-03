Курский филиал МРСК Центра награжден руководством региона за качественную работу в сфере ГО и ЧС

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» награжден Почетной грамотой администрации Курской области за высокое качество организации работы в области гражданской обороны, защиты населения и региона от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Награду директору предприятия Александру Рудневскому вручил заместитель губернатора Василий Зубков на заседании областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где подводились итоги решения вопросов безопасности в первом квартале 2017 года.

Курскэнерго заслуженно считается одной из лучших в области организаций по качеству работы аварийно-спасательных формирований – этот факт неоднократно отмечался руководством региона и региональным управлением МЧС России. Дважды за последние годы филиал признавался лучшим предприятием Курской области по вопросам защиты населения и территории.

Энергетики в постоянном режиме взаимодействуют с Главным управлением МЧС России по Курской области в целях обеспечения безопасности населения и объектов энергетики, предупреждения кризисных ситуаций. На предприятии внедрена система видео-конференц-связи с Центром управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России, работает система электронного информационного обмена при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.

Курскэнерго обладает всеми необходимыми для ликвидации последствий ЧС специальными силами и средствами. В постоянной готовности к выезду 10 мобильных бригад, общей численностью 74 человека, оснащенные 21 единицей автомобильной техники, в том числе повышенной проходимости, а также 87 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1129 кВт, используемых для электроснабжения социально-значимых объектов на время ликвидации последствий ЧС.

Эффективное и тщательно отработанное взаимодействие Курскэнерго с подразделениями МЧС России по Курской области, администрацией региона в вопросах подготовки и оснащения аварийно-спасательных формирований, создания резервов материальных средств на случай чрезвычайных ситуаций способствует надежной работе системы комплексной безопасности населения, обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей.



