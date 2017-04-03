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Курский филиал МРСК Центра награжден руководством региона за качественную работу в сфере ГО и ЧС

Вчера, 11:25
Курский филиал МРСК Центра награжден руководством региона за качественную работу в сфере ГО и ЧС
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» награжден Почетной грамотой администрации Курской области  за высокое качество организации работы в области гражданской обороны, защиты населения и региона от чрезвычайных ситуаций (ЧС).  Награду директору предприятия Александру Рудневскому вручил заместитель губернатора Василий Зубков на заседании областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где подводились итоги решения вопросов безопасности в первом квартале 2017 года. 
Курскэнерго заслуженно считается  одной из лучших в области организаций по качеству работы аварийно-спасательных формирований – этот факт неоднократно отмечался руководством  региона  и региональным управлением МЧС России. Дважды за последние годы филиал признавался лучшим предприятием Курской области  по вопросам  защиты населения и территории.
Энергетики в постоянном режиме взаимодействуют с  Главным управлением МЧС России по Курской области в целях обеспечения безопасности населения и  объектов энергетики, предупреждения кризисных ситуаций.  На предприятии внедрена система видео-конференц-связи с Центром управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России, работает система электронного информационного обмена при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.
Курскэнерго обладает  всеми необходимыми для  ликвидации последствий ЧС специальными силами  и средствами. В постоянной готовности  к выезду 10 мобильных бригад, общей численностью 74 человека, оснащенные  21 единицей  автомобильной техники, в том числе повышенной проходимости, а также  87 резервных источников электроснабжения  суммарной мощностью 1129 кВт, используемых для электроснабжения социально-значимых объектов на время ликвидации последствий ЧС.
 Эффективное и тщательно отработанное  взаимодействие Курскэнерго с подразделениями МЧС России по Курской области, администрацией региона в вопросах подготовки и оснащения  аварийно-спасательных формирований, создания резервов материальных средств на случай чрезвычайных ситуаций способствует надежной работе системы комплексной безопасности населения, обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей. 

 

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